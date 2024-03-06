ألمانيا دعت الحكومة الإسرائيلية إلى سحب موافقتها على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية

دعت ألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى أن تسحب على الفور موافقتها على بناء مزيد من المستوطنات، في الضفة الغربية، المحتلة قائلة إنّ مثل هذا الإجراء انتهاك خطير للقانون الدوليّ.



وتعليقًا على موافقة هيئة التخطيط العليا في إسرائيل على خطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات معاليه أدوميم وكيدار وإفرات في الضفة الغربية، قالت وزارة الخارجية الألمانية: "نستنكر بشدة الموافقة على إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، في الضفة الغربية."