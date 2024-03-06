واشنطن تتوعّد محاسبة الحوثيين على هجومهم الدامي على سفينة شحن

توعّدت الولايات المتحدة محاسبة المتمرّدين الحوثيين في اليمن على ضربة استهدفت ناقلة بضائع أسفرت عن سقوط قتيلين، يرجّح بأنهما أول شخصين تودي هجمات المتمردين على السفن بحياتهما.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "سنواصل محاسبتهم وندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته".