كاميرون وجانتس يبحثان في شأن ما ينبغي على إسرائيل فعله في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون أنّه أجرى محادثات مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، في شأن ما ينبغي على إسرائيل فعله فيما يتعلق بالمساعدات لغزة والمخاوف البريطانية في شأن احتمال شن هجوم عسكريّ على رفح.



وقال كاميرون: "أوضحت الخطوات، التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لغزة وقلق المملكة المتحدة العميق، إزاء احتمال شن هجوم عسكريّ على رفح."



وأضاف: "إنها محادثات صعبة ولكنها ضرورية".