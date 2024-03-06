النواب الأميركيون يصوّتون على اتفاق لمنع إغلاق الإدارات الفدرالية

صوّت النواب الأميركيون على وضع حد للخلاف td شأن الموازنة الفدرالية عبر مشروع قانون كبير لتمويل عدد من الأجهزة الفدرالية الرئيسية حتى الخريف، لتجنّب إغلاق مرتقب نهاية الأسبوع.



,يأتي التصويت عشية خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن حال الاتحاد إذ يُعدّ الرئيس الديموقراطي لخطاب يتطرق لمختلف الجوانب فيما يسعى للفوز بولاية ثانية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب.



ويتوقع بأن يركّز بايدن على إنجازاته "التاريخية" في خطابه أمام مجلس النواب الذي عانى من الشلل على مدى الجزء الأكبر من ولايته الحالية نظرا للخلافات الداخلية بين الجمهوريين بشأن الإنفاق الحكومي ودعم أوكرانيا.



ومع مرور خمسة شهور على بداية العام المالي، لم يوافق الكونغرس بعد على مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ12 التي تمثّل الموازنة الفدرالية فيما تواجه عدة وزارات مهلا نهائية حتى منتصف ليل الجمعة قبل الإغلاق.



وسيصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بعد الظهر على حزمة بقيمة 460 مليار دولار تم التوصل إليها بعد شهور من المفاوضات المكثّفة بين الحزبين، من شأنها أن تبقي الأجهزة الفدرالية مفتوحة حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 أيلول.