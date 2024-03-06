جنوب إفريقيا تدعو محكمة العدل الدولية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض اجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب المجاعة واسعة النطاق، التي تحدث نتيجة هجومها العسكريّ، في غزة.



وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في شباط.