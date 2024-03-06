النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن إنشاء قوة مشتركة لمكافحة "التنظيمات الجهادية"

أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، المنضوية في إطار تحالف دول الساحل، تشكيل "قوة مشتركة" لمحاربة "التنظيمات الجهادية" التي تشن هجمات في الدول الثلاث المحكومة من أنظمة عسكرية.



وأوضح رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو، في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في نيامي، أن "القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل (...) ستبدأ النشاط في أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية في منطقتنا".



ولم يتم توضيح الإطار المنظم لهذه القوة وعديدها.



وأكد الجنرال برمو أننا " مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح في تهيئة الظروف للأمن المشترك".



وشدد على أن الجيوش الثلاثة تمكنت من "تطوير مفهوم عملياتي... سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف في ما يتعلق بالدفاع والأمن" في الأراضي الشاسعة للدول الثلاث.



وأطاح عسكريون بالحكومات المدنية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي في انقلابات متتالية منذ عام 2020، فيما تواجه جميعها منذ أعوام أعمال عنف جهادية متكررة ودامية.