وزير الخارجية الصيني: الصين ستكون قوة عالمية "للسلام والاستقرار"

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مؤتمر صحافي في بكين، أن بلاده ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار.



وقال وانغ للصحافيين: "في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم".