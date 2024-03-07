تراجع شعبية الرئيس البرازيلي بعد تصريحات بشأن إسرائيل وغزة

أظهر استطلاع جديد للرأي تراجع شعبية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد تصريحاته الشهر الماضي التي شبه فيها حرب إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.



ووفقا لاستطلاع جينيال/كويست، فقد انخفضت الموافقة على طريقته في الحكم إلى 51 بالمئة في شباط من 54 بالمئة في كانون الأول، وهو أدنى مستوى له منذ نيسان 2023. ورأى 46 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنه يقوم بعمل سيء ارتفاعا من 43 بالمئة في الاستطلاع السابق.



وندد لولا بالعمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ووصفه بأنه "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين وشبهه بما حدث "عندما قرر هتلر قتل اليهود".



ووصفت إسرائيل التعليقات بأنها هجوم خطير معاد للسامية، مطالبة باعتذار. وقالت إن لولا غير مرحب به بإسرائيل حتى يتراجع عن تصريحاته، وهو ما قالت مصادر برازيلية إنه لن يحدث.



وقال فيليبي نونيس خبير استطلاعات الرأي في مؤسسة كويست: "يعتقد حوالي 60 بالمئة من البرازيليين أنه بالغ في تشبيهه".



وأشار نونيس إلى أن "التصريحات قوبلت بشكل سيء لدرجة أن الرئيس لم يحصل على دعم الأغلبية حتى داخل قاعدته السياسية".



وأُجريت مقابلات الاستطلاع مع ألفي شخص في سن التصويت خلال الفترة من 25 إلى 27 شباط. ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع 2.2 نقطة مئوية.