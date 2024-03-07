وزير الخارجية الصيني: موقف الاتحاد الأوروبي من الصين "ليس واقعيا أو قابلا للتنفيذ"

أعلن وزير الخارجية الصيني أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصين "ليس واقعيا أو قابلا للتنفيذ" مع تصاعد التوتر بين العملاقين الاقتصاديين بشأن التجارة والتكنولوجيا وقضايا أخرى.



وفي إشارة إلى تحديد الاتحاد الأوروبي لبكين على انها "شريك ومنافس وخصم مؤسسي"، اعتبر وانغ يي أن هذا الوضع الثلاثي ليس واقعيا أو قابلا للتنفيذ، وأنه تسبب في الواقع بتدخلات وعراقيل غير ضرورية أمام تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.