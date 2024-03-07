ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة "في أي وقت وفي أي مكان"

تحدى دونالد ترامب جو بايدن لإجراء مناظرة انتخابية معه بعد أن خرج الرجلان من الانتخابات التمهيدية كمرشحين شبه مؤكدين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.



وقال ترامب: "من المهم، من أجل مصلحة بلادنا، أن نناقش أنا وجو بايدن قضايا حيوية جدا لأميركا والشعب الأميركي".



وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشال" الخاصة به: "أنا أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان".