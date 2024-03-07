رئيس الأرجنتين يعتبر في خطاب أمام طلاب مدارس أن الإجهاض "جريمة"

اعتبر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في خطاب أمام طلاب مدارس ثانوية الأربعاء أن الإجهاض، وهو قانوني في الأرجنتين، "جريمة قتل".



وكان الرئيس الليبرالي البالغ 53 عاما المعروف بمناهضته للإجهاض والذي لم يتطرق علنا إلى هذه القضية منذ توليه منصبه، يخاطب طلابا في مدرسة كاثوليكية في بوينس آيرس حيث درس.



وقال في خطاب ألقاه قبل يومين من اليوم العالمي للمرأة: "أحذركم من أن الإجهاض بالنسبة لي هو قتل (...) وباستطاعتي أن أثبت لكم ذلك من منظور حسابي وفلسفي وليبرالي".



ووصف ميلي أولئك الذين أيدوا تشريع الإجهاض في الأرجنتين بأنهم "قتلة".