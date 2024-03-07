الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد طائرتين مسيرتين في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أنه نفّذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن بعدما "شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.



ولم توضح القيادة المركزية الأميركية ما إذا كانت الضربات قد نجحت.