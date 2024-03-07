السويد تدعو الى بحث مساعدة غزة مع الخارجية الإسرائيلية ودول بالاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون اليوم، أن السويد دعت إلى عقد اجتماع مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول أخرى "لبحث الحاجة الملحة لتحسين آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وكتب كريسترشون على منصة إكس من دون تقديم المزيد من التفاصيل: "يجب حماية حياة وصحة الأطفال في غزة".