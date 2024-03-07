الصين تؤكد أنها ستدافع عن "حقوقها" في بحر الصين الجنوبي

أكدت الصين أنها ستدافع عن "حقوقها" في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد سلسلة من الحوادث مع الفيليبين في الآونة الأخيرة في هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها بين دول عدة.



وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحافي: "سندافع عن حقوقنا المشروعة وفق ما يقتضي القانون".



وأضاف: "في ما يتعلق بالنزاعات البحرية، أظهرت الصين على الدوام ضبط نفس كبيرا". وتابع: "لكن بالتأكيد، لن نسمح لأحد باستغلال نيتنا الطيبة ولن نقبل التشويه أو الانتهاك المتعمد لقوانين البحار".



واتهم خفر السواحل الفيليبيني القوات الصينية بالتسبب بحادثي تصادم الثلاثاء بين سفنهم وجرح أربعة من أفراد طاقم إحداها بخراطيم مياه خلال مهمة إمداد في بحر الصين الجنوبي.



ووقع الحادثان في قطاع سكند توماس شول من جزر سبراتليز التي يطالب بها البلدان وتشهد حوادث متكررة. وتتمركز قوات فيليبينية بشكل دائم فيها.



وتطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، على الرغم من قرار قضائي دولي صدر في 2016.



وتطالب الفيليبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بعدد من الشعاب المرجانية والجزر الصغيرة في هذا البحر الذي قد تحوي بعض مناطقه احتياطات نفطية كبيرة.



واتهمت الصين الأربعاء الولايات المتحدة باستخدام الفيليبين "بيدقا" في بحر الصين الجنوبي، في حين استدعت مانيلا السفير الصيني لديها للاحتجاج على النشاطات "العدائية" لبكين في البحر.



ولم يذكر وزير الخارجية الصيني الخميس أي دولة بعينها، لكنه حضّ "بعض الدول الواقعة خارج المنطقة، على عدم إثارة الاضطرابات وعدم الانحياز لطرف، وعلى ألا تصبح مخرّبة أو مثيرة للاضطراب في بحر الصين الجنوبي".



وتنظر الصين بقلق الى تعزيز الروابط العسكرية بين الولايات المتحدة والفيليبين، وتعتبر ذلك بمثابة محاولة لمواجهتها في المنطقة.