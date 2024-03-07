ملاك السفينة "ترو كونفيدنس": مقتل 3 من الطاقم في هجوم قبالة اليمن

أعلنت الجهات المالكة والمشغلة لناقلة البضائع السائبة الجافة ترو كونفيدنس اليوم، أن ثلاثة من أفراد طاقم لقوا حتفهم في هجوم صاروخي قبالة اليمن أمس الأربعاء.



وأفادت الجهات المالكة والمشغلة بأن اثنين آخرين من أفراد الطاقم أصيبا بجروح خطيرة، وأن الأمواج تجرف السفينة بعيدا عن اليابسة ويجري اتخاذ تدابير لإنقاذها.