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مقتل عدد من الأشخاص في انفجار بمصفاة بندر عباس في إيران

أخبار دولية
2024-03-07 | 04:47
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مقتل عدد من الأشخاص في انفجار بمصفاة بندر عباس في إيران
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مقتل عدد من الأشخاص في انفجار بمصفاة بندر عباس في إيران

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن أشخاص عدة قُتلوا في انفجار بمصفاة بندر عباس، مشيرة إلى أن المسؤولين لم يصدروا بعد أي بيان بشأن الأمر.

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