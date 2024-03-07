مقتل عدد من الأشخاص في انفجار بمصفاة بندر عباس في إيران

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن أشخاص عدة قُتلوا في انفجار بمصفاة بندر عباس، مشيرة إلى أن المسؤولين لم يصدروا بعد أي بيان بشأن الأمر.