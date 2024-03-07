مسؤول في حماس: إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق نار

أعلن القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن إسرائيل "أفشلت" كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال أبو زهري لوكالة "رويترز" إن إسرائيل ترفض مطالب حماس "بوقف العدوان والانسحاب وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين".



وفي السياق، صرّح مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية المصرية بأن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان مستمرة بين جميع الأطراف.



وقال المسؤول، إن وفدا من حماس غادر القاهرة في الوقت الحالي لإجراء مشاورات لكن المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل.