الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأميركية إحتجاجًا على "محاولات تدخل"

الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأميركية إحتجاجًا على "محاولات تدخل"

إستدعت وزارة الخارجية الروسية الخميس السفيرة الأميركية لين ترايسي للتنديد بما اعتبرته "محاولات تدخل" من منظمات غير حكومية أميركية في الشؤون الداخلية لموسكو، قبل نحو أسبوع من الإنتخابات الرئاسية.



وأفادت الوزارة في بيان بأنه تم خلال هذا الإستدعاء التشديد على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا سيتم صدها بشكل حاسم وحازم.