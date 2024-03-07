وسام فتوح من القاهرة: قرارات البنك المركزي تعزز الإستقرار الإقتصادي المصري

إفتتح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح "المؤتمر السنوي لمديري الموارد البشرية في المصارف والمؤسسات المالية العربية" في القاهرة.



كما افتتح المؤتمر الإقليمي بمناسبة "يوم المرأة العالمي" بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي".



وأوضح فتوح أن "قرارات البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، خطوات جريئة وسليمة لتعزيز الإستقرار الإقتصادي المصري".



ولفت إلى أن "قرارات البنك المركزي ستساهم في إحتواء التضخم ووضع الثقة بالعملة المحلية. كما تعزز التدفقات المالية والإستثمار الخاص الأجنبي".



وأكد أن "قرارات المركزي اليوم تاريخية".