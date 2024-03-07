رئيس الوزراء المصري: نخطط لصفقات أخرى وإجراءات لضبط الأسعار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.



وقال مدبولي في مؤتمر صحفي: "شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية هي ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع".



ولفت الى أنه تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السودا ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج.