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المحافظون الأوروبيون يدعمون فون دير لايين لولاية ثانية في رئاسة المفوضية

أخبار دولية
2024-03-07 | 06:43
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المحافظون الأوروبيون يدعمون فون دير لايين لولاية ثانية في رئاسة المفوضية
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المحافظون الأوروبيون يدعمون فون دير لايين لولاية ثانية في رئاسة المفوضية

دعم حزب الشعب الأوروبي المحافظ، أكبر قوة في البرلمان الأوروبي، مسعى أورسولا فون دير لايين الخميس للفوز بولاية ثانية على رأس المفوضية. 
     
وصوت 400 ممثل عن الحزب لصالح مسعى وزيرة الدفاع الألمانية السابقة الفوز بولاية ثانية، وفق ما أعلن حزب الشعب الأوروبي خلال مؤتمره في بوخارست، مقابل 89 صوتًا ضدها.

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