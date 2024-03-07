وفد "حماس" يغادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان، أن وفدها غادر القاهرة بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.



وجاء في البيان: "غادر وفد حركة حماس القاهرة اليوم للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا".