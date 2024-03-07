نقل 8% من أسهم أرامكو لمحافظ شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

نقلت المملكة العربية السعودية ثمانية بالمئة من إجمالي أسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط إلى محفظة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية في البلاد.



وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "إتمام نقل ثمانية بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة".



و"بذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة".