روسيا تعلن قتل عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يخططون لهجوم على كنيس يهودي

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الخميس أنها قتلت مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يخططون لـ"هجوم إرهابي" على كنيس في موسكو، على ما ذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية.



وقال جهاز الأمن الفدرالي إن خلية للتنظيم المتطرف في كالوغا (جنوب غرب موسكو) كانت تخطط لإطلاق النار على مصّين يهود في كنيس في العاصمة.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن قوله في بيان: "خلال إعتقالهم، أبدى الإرهابيون مقاومة مسلحة لضباط جهاز الأمن الفدرالي الروس ونتيجة لذلك تم تحييدهم بإطلاق النار في المقابل".



وأضاف البيان: "عثر على أسلحة نارية وذخائر إضافة إلى مكونات لتصنيع عبوات يدوية متفجرة وتم ضبطها".