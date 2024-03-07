نتنياهو: جهودنا لضرب أعدائنا ستستمر حتى تحقيق الإنتصار

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ولفت إلى أنه "ثمة ضغوط دولية متزايدة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه عندما تتزايد الضغوط الدولية على وجه التحديد، لا بد أن نوحد الصف.



وشدد نتنياهو على أننا "نحتاج إلى الوقوف معا أمام محاولات وقف الحرب".