السفير الأميركي في إسرائيل يؤكد أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول هدنة في غزة

أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما غادر وفد من حماس القاهرة معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية.



وصرح السفير جاك ليو في مؤتمر في تل ابيب: "لا استطيع ان اقول لكم ان (المفاوضات) ستتكلل بالنجاح"، لكن "الخلافات تضيق"، مؤكدا أن "الجميع يتطلعون نحو شهر رمضان الذي يقترب".