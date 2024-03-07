استشهاد 27 معتقلا فلسطينيا في معتقلات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب

كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن 27 معتقلا فلسطينيا من غزة توفوا أثناء احتجازهم في معتقلات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على القطاع.وكشفت الصحيفة أن 27 معتقلا من غزة توفوا أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين أول الماضي، وذلك في معتقلي سدي تيمان وعناتوت أو أثناء التحقيق معهم في الأراضي الإسرائيلية.وأعلن قال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن شرطة التحقيق العسكرية فتحت تحقيقات في الوفيات، بحسب الصحيفة.وتابعت الصحيفة: "لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن ظروف الوفاة، لكنه قال إن بعضهم عانوا من ظروف صحية سابقة أو أصيبوا خلال الحرب".وأشارت إلى أنه "منذ بداية الحرب، احتجز الجيش معتقلين من غزة في معسكرات اعتقال موقتة في قاعدة سدي تيمان، وبموجب تعديل للقانون تم إقراره أثناء الحرب، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى 75 يومًا دون رؤية قاض".وقالت هآرتس: "بالإضافة إلى ذلك، تم احتجاز العمال الغزيين الذين يحملون تصاريح والذين كانوا في إسرائيل عند اندلاع الحرب في معتقل عناتوت حتى تم إطلاق معظمهم وإعادتهم إلى القطاع".