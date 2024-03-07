السويد تصبح رسميا العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي

أصبحت السويد العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي مع تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن، لتنهي بذلك عقدين من عدم الانحياز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أن "من يصبر يجد"، وذلك لدى تسلمه وثائق الانضمام من رئيس الوزراء السويدي عقب مصادقة 31 دولة أخرى في الحلف الدفاعي.