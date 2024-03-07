بايدن: حلف الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى" بعد انضمام السويد

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن حلف شمال الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى"، وذلك بعد أن انضمت إلى الحلف العسكري في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأورد بايدن في بيان: "عندما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه العدوانية الوحشية على شعب أوكرانيا، اعتقد أنه يستطيع إضعاف أوروبا وتقسيم الناتو"، مضيفا "مع انضمام السويد اليوم، أصبح الناتو أكثر اتحادا وتصميما ودينامية من أي وقت مضى".