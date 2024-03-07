إسرائيل أعادت عشرات الجثث التي انتشلتها في غزة

أعلن المركز الصحافي لحكومة حماس في غزة الخميس أن إسرائيل أعادت إلى سلطات الأراضي الفلسطينية عشرات الجثث التي تم انتشالها في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة.



ودفنت الجثث ملفوفة بأغطية بلاستيكية زرقاء في مقبرة جماعية تم حفرها مؤخرًا بالقرب من رفح في جنوب القطاع الفلسطيني ثم تمت تغطيتها بالرمال بواسطة حفارة أمام عشرات الأشخاص كانوا موجودين في المكان، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول عن عملية الدفن لفرانس برس: "لا نعرف أسماءهم وليست لدينا أي معلومات عنهم".

