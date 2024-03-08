الولايات المتحدة تنفذ ضربات في اليمن وتسقط مسيرات حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نفذت ضربات أمس الخميس استهدفت أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.



وأفادت القيادة بأن قواتها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران باتجاه خليج عدن.