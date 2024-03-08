بايدن: أواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه لحالة الاتحاد، أنه يواصل العمل من دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة سيستمر ستة أسابيع.ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين، طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية.وقال بايدن: "للقيادة الإسرائيلية أقول: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمرا ثانويا أو ورقة مساومة... حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية".وأضاف: "بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين".