وزارة الأمن الداخلي الأميركية تحل مشكلة بموقعها الإلكتروني بعد توقفه لفترة وجيزة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها حلت مشكلة تتعلق بموقعها الإلكتروني والنطاقات ذات الصلة والتي تسببت في توقفها موقتا يوم الخميس.



وقال مسؤول بوزارة الأمن الداخلي إنه "لا يوجد ما يشير إلى عمل خبيث" وراء التوقف الذي تزامن مع إلقاء الرئيس جو بايدن لخطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس.



ويبدو أن التوقف استمر أقل من نصف ساعة.



كما شهدت مواقع هيئات حكومية أخرى، من بينها مواقع إدارة الهجرة والجمارك والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ والخدمة السرية، توقفا موقتا.