مسلحون يخطفون 227 طالبا من مدرسة في نيجيريا

أفاد معلم ومسؤول محلي وآباء أطفال مفقودين بأن مسلحين في نيجيريا خطفوا أكثر من 200 طالب في بلدة كوريغا بشمال البلاد يوم الخميس، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021.



وقال المعلم صانع عبد الله: "عدد المخطوفين من القسم الثانوي بحسب الإحصائيات التي جمعناها مع الأهالي هو 187 مخطوفا، بينما يبلغ عدد المخطوفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن".



وذكر إدريس مايالورا العضو بمجلس كوريغا أنه توجه إلى المدرسة، قائلا إن المسلحين اقتادوا في البداية 100 تلميذ من المرحلة الابتدائية لكنهم أطلقوهم لاحقا فيما فر آخرون.



وأرجع الأهالي والسكان حادث الخطف إلى انعدام الأمن في المنطقة.