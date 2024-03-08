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o
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o
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هجمات روسية تقتل 3 أشخاص في شمال وشمال شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2024-03-08 | 01:27
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هجمات روسية تقتل 3 أشخاص في شمال وشمال شرق أوكرانيا
أفاد مسؤولون محليون بأن هجمات شنتها روسيا يوم الخميس أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا ومقتل آخر بمنطقة تشيرنيهيف.
وقال المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف إن هجوما بقاذفات صواريخ متعددة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين في كوبيانسك وهي منطقة استعادتها القوات الأوكرانية في أواخر عام 2022 وتنشط فيها القوات الروسية حاليا.
وأعلن سينيهوبوف على تطبيق تيليغرام أن ضربة جوية على بلدة قريبة من مركز خاركيف أدت إلى إصابة شخصين فضلا عن إلحاق أضرار بمبنى سكني ومتجر.
وفي منطقة تشيرنيهيف إلى الشمال من كييف، أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف تشاوس عبر تيليغرام بأن قذيفة مورتر أسفرت عن مقتل شخص.
أخبار دولية
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