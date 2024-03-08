فنزويلا تدعو الاتحاد الأوروبيّ لمراقبة الانتخابات الرئاسية

وجّهت فنزويلا دعوة إلى الاتحاد الأوروبيّ، لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 تموز.



ومن المتوقع أن يسعى خلال نيكولاس مادورو لولاية رئاسية أخرى.



ولم تعترف الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بإعادة انتخاب مادورو عام 2018.



وقامت بفرض سلسلة عقوبات على كراكاس.



وقال رئيس المجلس الانتخابيّ الوطنيّ، في فنزويلا، ألفيس أموروزو إنّ الهيئة أرسلت دعوات إلى التكتل الأوروبيّ والأمم المتحدة ومركز كارتر في الولايات المتحدة ودول بريكس والاتحاد الأفريقيّ، إلى جانب آخرين.



وكانت فنزويلا قد حددت هذا الأسبوع 28 تموز، موعدًا، لإجراء الانتخابات الرئاسية، على خلفية اتفاق أُبرم العام الماضي بين حكومة مادورو والمعارضة في بربادوس ونص على إجراء انتخابات تكون حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.