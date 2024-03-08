اعتقال جندي أميركيّ لبيعه أسرارًا عسكرية للصين

اعتُقل محلّل استخباراتيّ في الجيش الأميركيّ، بتهمة تزويد الصين بمعلومات عسكرية تتعلق بالدفاع الوطنيّ، وفق ما أفادت وزارة العدل الأميركية.



وأوضح بيان صادر عن الوزارة أنّ الرقيب كوربين شولتز، الذي يحمل تصريحًا أمنيًا يخوله الإطلاع على معلومات سرية للغاية، احتُجز، في قاعدة فورت كامبل العسكرية، على الحدود بين كنتاكي وتينيسي.



ولم تحدد لائحة الاتهام الموجهة إلى شولتز الدولة التي يُزعم أنه كان يزودها بمعلومات عسكرية حساسة، لكن تقارير إعلامية حددتها على أنّها الصين.



ووفق لائحة الاتهام، قام شولتز منذ حزيران 2022 بتزويد جهة اتصال في هونغ كونغ بوثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطنيّ الأميركيّ.



ويُزعم أن شولتز حصل على مبلغ إجماليّ قدره 42 ألف دولار، مقابل هذه المعلومات.



وأشارت وزارة العدل إلى أنّ المعلومات تتضمّن خططًا أميركية محتملة، في حال تعرّض تايوان لهجوم عسكريّ.



كما تضمنت وثائق تتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات والمعدات، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ونظام هيمارس الصاروخيّ ودراسات في شأن الجيشين الأميركيّ والصينيّ.