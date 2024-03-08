بلينكن يضغط على رئيس وزراء هايتي لتحقيق انتقال سريع للسلطة

أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية بأنّ الوزير أنتوني بلينكن أجرى محادثة مع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري وحضّه على تنظيم انتقال سياسيّ عاجل للسلطة في الدولة الفقيرة، التي تعصف بها الأزمات.



وقال مساعد وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون النصف الغربيّ للعالم بريان نيكولز، إنّ بلينكن تحدّث مع هنري عن الحاجة العاجلة، لتسريع عملية الانتقال إلى حكومة أوسع وأكثر شمولًا.



وأضاف نيكولز، أمام مجلس الأميركيتين: "شدّد بلينكن على الحاجة إلى حكومة أكثر شمولًا تضم قوى سياسية أكثر ولديها الامتداد لقيادة البلاد خلال الفترة الانتخابية."



وأشار نيكولز إلى أنّ بلينكن أجرى محادثة أيضًا مع رئيس غويانا عرفان علي، الذي يرأس التكتل الإقليميّ الكاريبي "كاريكوم" تناولت "الدبلوماسية المكثفة" للمجموعة الاقتصادية لمعالجة الأزمة في هايتي.