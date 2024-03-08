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بايدن يهاجم ترامب في خطاب لحالة الاتحاد
أخبار دولية
2024-03-08 | 01:46
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بايدن يهاجم ترامب في خطاب لحالة الاتحاد
هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب لما اعتبره خضوعا لروسيا وإخفاقا في التعامل مع جائحة كوفيد-19 والتستر على هجوم الكابيتول، وذلك في خطاب لحالة الاتحاد استعرض فيه بايدن مواقفه ضمن سعيه لإعادة انتخابه في وقت لاحق من العام الحالي.
وافتتح بايدن، الذي كان يتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ، تصريحاته بانتقاد مباشر لترامب بسبب تعليقاته التي دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى غزو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إذا لم تنفق المزيد على الدفاع.
وقال بايدن: "الآن يقول سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، لبوتين: افعل ما تريد... أعتقد أن هذا أمر شائن وخطير وغير مقبول".
كما وجه بايدن، الذي يضغط على الكونغرس لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا لحربها مع روسيا، رسالة لبوتين مفادها أن الولايات المتحدة "لن تتخلى" عن حليفتها.
وقارن بايدن بين مواقفه ومواقف ترامب، منافسه الجمهوري في انتخابات الخامس من تشرين الثاني، بشأن الديمقراطية وحقوق الإجهاض والاقتصاد خلال خطاب يتابعه ملايين الأميركيين ويرى فيه الديمقراطيون فرصة كبيرة لبايدن للضغط من أجل الحصول على ولاية ثانية.
واتهم بايدن ترامب والجمهوريين بمحاولة إعادة كتابة التاريخ فيما يتعلق بأعمال الشغب في الكابيتول في 6 كانون الثاني من عام 2021 التي قام بها أنصار للرئيس السابق كانوا يسعون لإلغاء فوز بايدن بانتخابات عام 2020.
أخبار دولية
بايدن
ترامب
حالة الاتحاد
روسيا
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