متظاهرون يستغلون خطاب حالة الاتحاد لمطالبة بايدن بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة

خرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة، قُبيل خطاب حالة الاتحاد المرتقب للرئيس الأمريكيّ جو بايدن، طالبه خلالها، نشطاء بالضغط لوقف دائم لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وبذل المزيد من الجهد للحد من الهجمات الإسرائيلية، في غزة.



وأعاق المتظاهرون حركة المرور في بوسطن ولوس انجليس.



وجرى إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصًا في بوسطن، وفقًا لإحدى الجماعات وتقرير إعلاميّ محليّ.



وتجمّع العشرات، قرب البيت الأبيض، قبل خطاب بايدن، ممّا دفع الشرطة لإغلاق طريق قريب.



وقال المدير التنفيذيّ للحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين أحمد أبو زنيد: "نحن هنا اليوم لأنّ الكيل قد طفح."



وأوضح مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية أنّ الخطاب هو الفرصة الأفضل وربما الأخيرة، لبايدن، لإعلان خطوات، لتخفيف معاناة الفلسطينيين، في غزة واستعادة دعم العرب والفلسطينيين والأميركيين المناهضين للحرب والذين يشعرون بخيبة أمل إزاء سياسته.