أوكرانيا تعيّن القائد السابق للجيش سفيرًا لها لدى بريطانيا

عيّنت أوكرانيا فاليري زالوجني سفيرًا لها لدى بريطانيا، بعد شهر، من إقالته من منصبه قائدًا أعلى للقوات المسلحة في البلاد.



وجاء هذا الإعلان بينما كان الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي يلتقي بوزير الدفاع البريطانيّ غرانت شابس.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنّ زيلينسكي وافق على ترشيح فاليري زالوجني سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة.



وأشاد زيلينسكي بتعيين زالوجني، مشيرًا إلى أنّ التحالف مع بريطانيا، التي تعد من أبرز الداعمين لبلاده، منذ بداية الغزو الروسيّ يجب أن يصبح أقوى.



وقال: "أبلغني زالوجني أن هذا هو الاتجاه الذي يود أن يتبعه الدبلوماسية."