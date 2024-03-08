مقتل مدنيين اثنين في غارة جوية تركية بمحافظة دهوك شمال العراق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين اليوم، قولهما إن مدنيين اثنين قُتلا في غارة جوية تركية في منطقة شيلادزي الجبلية بمحافظة دهوك شمال العراق.