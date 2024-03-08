الخارجية الصينية: نشر مزيد من القوات الهندية على الحدود لن يخفف التوترات

أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم في مؤتمر صحفي دوري، أن الصين تعتقد أن تحرك الهند لنشر مزيد من القوات على الحدود المتنازع عليها بين البلدين "لا يؤدي إلى تخفيف التوترات".



وبحسب عدة تقارير إعلامية، نشرت الحكومة الهندية فرقة قوامها 10 آلاف جندي، كانت منتشرة سابقا على حدودها الغربية، لتعزيز حدودها المتنازع عليها مع الصين.



وكان البلدان قد اتفقا في السابق على مواصلة الحوار عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.