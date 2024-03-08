الجيش الإسرائيليّ: أطلقنا النار بدقّة على فلسطينيين شكّلوا تهديدًا

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ مراجعة لتدافع وقع أثناء توزيع مساعدات إنسانية، في شمال قطاع غزة، الشهر الماضي، أودى بحياة 104 فلسطينيين خلصت إلى أنّ قواته "أطلقت النار بدقّة" على مشتبه بهم اقتربوا من جنود، في مكان قريب.



وقال الجيش إنّ مراجعة للقيادة خلصت إلى أن جنود قوات الدفاع الإسرائيلية لم يطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية، بل أطلقوا النار على عدد من المشتبه بهم كانوا قد اقتربوا من قوات قريبة وشكّلوا تهديدا لها.