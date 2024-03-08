بايدن: الجيش الأميركي سيبني ميناء موقتا على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، أن الجيش الأميركي سيبني ميناء موقتا على ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.



ولا تتضمن الخطة نشر عسكريين أميركيين في غزة.



ويأتي قرار بايدن الخاص بإنشاء الميناء الموقت وسط تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي الجوع بين 2.3 مليون فلسطيني بالقطاع في ظل حرب مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين القوات الإسرائيلية وحماس.



وقال بايدن في كلمته إن "أكثر من 30 ألف فلسطيني قتلوا". وأضاف: "معظمهم ليسوا من حماس... فهناك الآلاف والآلاف من النساء والأطفال الأبرياء".



وأبلغ بايدن الكونغرس بإعطائه توجيهات للجيش الأميركي للقيام بمهمة طارئة لإقامة "رصيف موقت" على ساحل غزة لاستقبال السفن التي تحمل الغذاء والماء والدواء ووحدات الإيواء المؤقتة.



وأكد أنه "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض".