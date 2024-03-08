مفوض الأمم المتحدة: هذا تهديد بالقضاء على أي احتمال عمليّ لقيام دولة فلسطينية

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو غير مسبوق.



وقال: "تهدد بالقضاء على أي احتمال عمليّ لقيام دولة فلسطينية."



وأضاف: "توسع المستوطنات الإسرائيلية يُعدّ تهجيرًا لإسرائيل للسكان."



ووصفه بأنه جريمة حرب.



وأوضح أنّ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان بلغ مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكان عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء.