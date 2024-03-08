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الأمم المتحدة: لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على رفح
أخبار دولية
2024-03-08 | 04:58
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الأمم المتحدة: لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على رفح
شدد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، على أنه لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة لأنه سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان جيريمي لورانس: "إذا شنت إسرائيل هجومها العسكري على رفح، حيث يلجأ 1.5 مليون في ظروف مؤسفة وغير إنسانية، فإن أي هجوم بري على رفح سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وسيزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية".
وأضاف: "يجب عدم السماح بحدوث هذا".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
هجوم إسرائيلي
رفح
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