كاميرون: بلادنا ستتعاون مع الولايات المتحدة لفتح ممر بحريّ لتوصيل المساعدات إلى غزة

أعلن وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون أنّ بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة، لفتح ممر بحريّ لتوصيل المساعدات مباشرة إلى غزة.



وأوضح على وسائل التواصل الاجتماعيّ، أنّهم يواصلون حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة، باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون

إليها.