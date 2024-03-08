رئيسة المفوضية الأوروبية: من المتوقّع بدء تشغيل ممر مساعدات بحريّ بين قبرص وغزة

توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدء تشغيل ممر مساعدات بحريّ، بين قبرص وغزة، بداية الأسبوع المقبل، لتوصيل المساعدات، التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع، بشدة.



وأوضحت أنّ أولى المساعدات الغذائية عبر هذا الممر قد تغادر قبرص، من ميناء لارنكا، في تجربة للأمر.



وقالت: "جمعت المساعدات مجموعة خيرية وتدعمها الإمارات."