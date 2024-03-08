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الهند تضبط شبكة تستدرج شبانا للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا

أخبار دولية
2024-03-08 | 06:26
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الهند تضبط شبكة تستدرج شبانا للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا
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الهند تضبط شبكة تستدرج شبانا للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا

أعلنت الهند أنها ضبطت "شبكة كبيرة لتهريب البشر" تستدرج شبانا إلى روسيا وتعدهم بفرص عمل ومن ثم تجبرهم على القتال ضد أوكرانيا.

وقال مكتب التحقيقات المركزي في وقت متأخر أمس الخميس، إنه تم إرسال نحو 35 شابا حتى الآن إلى روسيا بموجب هذا المخطط، ويكاد يكون هذا العدد ضعف ما ذكرته وزارة الخارجية الهندية في وقت سابق والبالغ 20 شابا.

وبحسب مصادر عائلية، قتل رجلان على الأقل ذهبا إلى روسيا متوقعين العمل "كمساعدين" في الجيش أثناء القتال على الجبهة. وأكدت السفارة الهندية في روسيا وفاة أحدهما.

وذكر مكتب التحقيقات المركزي في بيان، إن المهربين الذين ينشطون في ولايات هندية عدة، استهدفوا الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال عملاء محليين.

وذكر البيان أنه "تم تدريب المواطنين الهنود على القتال ونشرهم في جبهات القتال الأمامية بين روسيا وأوكرانيا رغما عنهم"، مشيرا الى أن بعض الضحايا أصيبوا "بإصابات خطيرة" في منطقة الحرب.

وأفاد مكتب التحقيقات المركزي بأن عمليات البحث جارية في عدد من المواقع، ومنها العاصمة نيودلهي والعاصمة المالية مومباي، وتم بالفعل مصادرة أموال تصل إلى 50 مليون روبية (605 آلاف دولار) إلى جانب بعض الوثائق والسجلات الإلكترونية.

وأعلن أنه "تم اعتقال مشتبه بهم بهدف استجوابهم في أماكن مختلفة".

وقالت وزارة الخارجية إن كل حالة تم فيها استدراج مواطن هندي للقتال في الحرب "تم بحثها بقوة" مع موسكو.

أخبار دولية

الهند

القتال

روسيا

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